Новый спортивный комплекс в Нижнем Тагиле откроют в сентябре

В Нижнем Тагиле открыть новый спортивно-оздоровительный комплекс на ул. Фрунзе планируется в сентябре, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Строительные работы идут по графику.

Проект реализуется в рамках соглашения с «Евраз-НТМК». Площадь объекта составляет более 5,7 тыс. кв. м — сейчас там идут отдельные работы. Для спортсменов предусмотрены игровой зал для настольного тенниса, волейбола и баскетбола, 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, разминочный, тренажерный и танцевальный залы, помещения для фиджитал-спорта. Спорткомплекс, в том числе бассейн, адаптирован для передвижения людей с ограниченными возможностями.

«Посещать комплекс смогут все желающие. Уверен, что их будет много»,— добавил губернатор.

Ирина Пичурина