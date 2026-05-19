В Горном Алтае запретили продажу алкоголя 26 мая и 1 июня

На территории Республики Алтай запретили розничную продажу алкоголя 26 мая, когда состоится последний звонок, и 1 июня — в международный день защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Горно-Алтайска.

Уточняется, что ограничения в том числе распространяются на реализацию алкоголя на вынос, при оказании услуг общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями.

Как писал «Ъ-Сибирь», с марта этого года в Республике Алтай начали действовать самые жесткие в Сибирском федеральном округе ограничения на розничную продажу алкоголя. Полный запрет на реализацию этой продукции действует в выходные дни и праздники (14 дней в году). С понедельника по четверг разрешена продажа алкоголя с 11:00 до 19:00, а по пятницам — с 11:00 до 16:00.

