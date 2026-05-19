Приставы разыскали в Екатеринбурге египтянина с долгом по алиментам на 1 млн

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали должника по алиментам на сумму более 1 млн руб. — выходца из Египта, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области. Он задолжал алименты дочери и сыну.

Приставы установили, что египтянин не проживает по месту регистрации и официально не трудоустроен. Осенью 2025 года неофициально он работал массажистом в спа-салоне — тогда приставы его разыскали и предупредили об административной и уголовной ответственности, если он будет дальше уклоняться от выплат. Однако он продолжил это делать, и в следующий раз приставы нашли его в другом салоне, где он также был массажистом.

В отношении египтянина составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Ирина Пичурина