Бутягин возглавит археологическую экспедицию в Крыму

Вернувшийся в Россию из польской тюрьмы археолог и сотрудник «Эрмитажа» Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.

«Александр Бутягин снова возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа на Мирмекий на мысе Карантинный в восточном Крыму в этом сезоне»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Умрихина.

Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. 28 апреля археолога освободили из тюрьмы при обмене с Белоруссией по схеме «пять на пять».

