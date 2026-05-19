Прокуратура уточнит обстоятельства наезда на девочку в Кургане

Прокуратура Кургана начала проверку после аварии, в которой пострадала восьмилетняя девочка в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По данным управления Госавтоинспекции по области, днем 18 мая 59-летний водитель Geely Coolray ехал по улице Крупской от Орджоникидзе к Почтовой. Около дома №44 на улице Крупской он сбил девочку-пешехода, которая выбежала на дорогу по ходу движения автомобиля. Ребенок получил травмы.

Ведомство установит все обстоятельства происшествия и оценит полноту мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска