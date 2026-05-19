Екатеринбуржца обвинили в совершении двойного убийства в 1993 году

В Екатеринбурге 52-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве двух человек п. «з» ст. 102 УК РСФСР, которое было совершено в 1993 году, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как считает следствие, инцидент произошел в середине августа 1993 года после распития спиртного обвиняемым вместе с мужчиной и женщиной. Фигурант убил их и скрылся с места происшествия. Его причастность к убийству удалось установить благодаря допросу свидетелей и проведению экспертиз.

Екатеринбуржца задержали в районе, где он работал и жил. «Гражданин трудился на стройке разнорабочим. Сопротивления полицейским задержанный не оказывал и наверняка не ожидал, что спустя столь значительный срок он будет привлекаться к уголовной ответственности. Обвиняемый ранее судим, в том числе за кражу»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Обвинение предъявлено по УК РСФСР, так как на момент совершения преступления УК РФ еще не был принят.

Ирина Пичурина