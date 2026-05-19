Археолог Александр Бутягин заявил о потенциале новых открытий в Крыму

Петербургский историк, археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин считает, что в восточной части Крыма еще предстоит сделать множество значимых археологических открытий. Ученый отметил, что Керченский полуостров занимал важное место в истории Боспорского царства времен античности, передает телеканал «Крым 24».

Бутягин спрогнозировал новые археологические открытия в Крыму

«Керченский полуостров является половиной Боспорского царства, если говорить об античности. Несмотря на то, что уже столетия здесь работают ученые, еще есть огромные неисследованные территории, целые памятники. Я думаю, что здесь еще будут сделаны значительные открытия целыми поколениями ученых»,— сказал Бутягин.

В декабре 2025 года археолога задержали в Варшаве по запросу Украины. Его обвиняли в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. 28 апреля 2026 года Александра Бутягина освободили из-под стражи в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять».

Матвей Николаев