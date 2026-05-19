Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны восемь поездов

Девять пассажирских поездов «Таврия» следуют с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 по 18 мая. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

В частности, задержан поезд № 025 Минеральные Воды—Симферополь, он опаздывает на 2,5 часа. Также следуют с опозданием:

поезд № 028 Симферополь—Москва (задержка на 10,5 часа);

поезд № 180 Евпатория—Санкт-Петербург (на 5 часов);

поезд № 008 Севастополь—Санкт-Петербург (на 6,5 часа);

поезд № 068 Симферополь—Москва (на 4,5 часа);

поезд № 078 Симферополь—Санкт-Петербург (на 2 часа);

поезд № 174 Евпатория—Москва (на 5 часов);

поезд № 092 Севастополь—Москва (на 4 часа);

поезд № 184 Севастополь—Мурманск (на час).

Пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, уточнили в ГСЭ.