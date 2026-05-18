Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны 16 поездов

В Краснодарском крае из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов. Время задержки составляет до 8,5 часа, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге. Там уточнили, что пассажиров поездов, задержанных более четырех часов, обеспечивают водой и питанием.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли вчера вечером в 21:02 мск. Ограничения продлились более десяти часов, движение снова возобновили сегодня в 7:28. В пробках на подъездах к мосту скопилось более 300 машин.