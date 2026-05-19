План финансового оздоровления ТГК-2 направили в правительство

План по стабилизации финансового состояния «Территориальной генерирующей компании № 2» (ТГК-2) направлен на рассмотрение в правительство, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Подробности плана он не привел.

«Он направлен в правительство. Буквально вчера только письмо подписывал с планом с этим»,— рассказал ТАСС господин Грабчак.

ТГК-2 создана весной 2005 года во время реорганизации РАО «ЕЭС России». В компанию вошли энергетические активы в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Компанию после реформы приобрела группа «Синтез» экс-сенатора Чувашии Леонида Лебедева. В июле 2023 года более 80% акций ТГК-2 по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. По итогам 2025 года ПАО «ТГК-2» получило чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. — в 98 раз больше, чем годом ранее (16,7 млн руб.).