Суд арестовал имущество основателя ГК «Дискус» на 1,2 млрд рублей

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по ходатайству прокуратуры наложила обеспечительный арест на недвижимость и денежные средства основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая на сумму более 1,2 млрд руб. Принятые меры направлены на обеспечение исполнения возможного приговора суда, а также удовлетворения заявленных исковых требований, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве при возведении многоквартирных домов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб более чем 800 дольщикам оценивается правоохранителями на сумму свыше 1,2 млрд руб.

Алексей Джулай

В январе 2026 года по ходатайству ведомства был наложен арест на имущество Алексея Джулая, а также на имущество ООО «Дискус Строй» на общую сумму 594,5 млн руб. Прокуратура также требовала наложить арест на имущество подконтрольных бизнесмену ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод».

Согласно версии следствия, с 2019-го по 2023 год фигурант дела, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, израсходовал на цели, не связанные со строительством, деньги членов потребительских жилищно-строительных кооперативов, созданных для возведения жилых домов в Октябрьском районе. При этом ряд объектов до сих пор не введен в эксплуатацию. По данным правоохранительных органов, свою вину Алексей Джулай не признал.

Лолита Белова