Жительницу ХМАО оштрафовали за запрещенную песню в Telegram

Нижневартовский районный суд признал местную жительницу виновной в распространении экстремистских материалов в интернете и назначил ей штраф в 1 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Югорчанка разместила в своем канале в мессенджере Telegram аудиофайл с текстом песни, включенной в Федеральный список экстремистских материалов решением Гусевского городского суда от 18 апреля 2017 года. Доступ к указанному файлу имело неограниченное количество пользователей сети, что квалифицируется как массовое распространение запрещенного контента по ст. 20.29 КоАП РФ.

Постановление суда вступило в законную силу.

