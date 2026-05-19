В Ижевске заключили контракт на отлов бездомных животных за 13,1 млн рублей

Администрация Ижевска заключила контракт на отлов и содержание бездомных животных с АНО «Желтая бирка» стоимостью 13,1 млн руб. Соответствующий документ был опубликован на портале госзакупок 18 мая.

Срок исполнения контракта — до конца года. В частности, за отлов и передачу особи в приют или пункт временного содержания установлена цена 3,9 тыс. руб., стерилизацию — 3,8 тыс. руб., питание в течение 10 дней — 2,8 тыс. руб. Стоимость умерщвления особи по контракту — 2 тыс. руб., возврат животного без признаков «немотивированной агрессивности» в прежнюю среду обитания — 826 руб.

В начале апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что подобные контракты заключили 10 муниципалитетов республики. В целом по региону с начала года было отловлено 85 животных, из них 24 собаки вернули в прежнюю среду обитания или передали хозяевам.