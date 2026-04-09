Программа по отлову бездомных животных действует в 10 муниципалитетах Удмуртии
10 муниципалитетов Удмуртии заключили контракты на отлов-стерилизацию-вакцинацию-возврат (ОСВВ) бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Фото: Сайт главы и правительства Удмурти
«За три месяца специалисты подрядных организаций отловили 85 животных. Из них 24 собаки вернули в прежнюю среду обитания, нашли владельцев или передали новым хозяевам»,— отметила начальник Главного управления ветеринарии Удмуртии Ирина Крылова.
Программа ОСВВ реализуется в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, а также на территориях Воткинского, Завьяловского, Камбарского, Киясовского, Малопургинского и Можгинского районах. В муниципальных образованиях, где не определена подрядная организация, проводятся торги.