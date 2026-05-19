Спрос на франшизы в России упал почти на 30% в первом квартале

В январе—марте спрос на франшизы снизился на 28,4% год к году, следует из подсчетов «Бизнесменс.ру», с которыми ознакомился «Ъ». Падение интереса зафиксировали и в Franshiza.ru, по данным которого падение в отрасли составило 45%.

Серьезнее всего пострадал сегмент образовательных франшиз, спрос на которые сократился на 55,4%. Также снизилось количество заявок на франшизы отдыха и развлечений — на 49,2%, красоты и здоровья — на 45,4%, медицинские — 39,2%, питания — 35,8%, торговли и услуг в целом — 30,8%, уточняют в «Бизнесменс.ру».

В «Авито Бизнес 360» подтверждают, что спрос на франшизы красоты и здоровья в январе—апреле 2026 года уменьшился на 21% год к году, общепита — на 17%, торговли — на 16%. В Franshiza.ru уточнили, что спрос на франшизы падает вместе с общей деловой активностью с сентября 2025 года. По данным «Бизнесменс.ру», по спросу на франшизы отрасль сейчас откатилась примерно к 2011 году.

При этом есть отрасли, где активность франчайзи в январе—марте выросла. Среди них — франшизы услуг для бизнеса (рост спроса на 31,1%), строительства и ремонта (на 11,8%), производства (на 15,6%), вендинга (на 17,5%), говорят в «Бизнесменс.ру». В Franshiza.ru говорят о росте интереса предпринимателей к франшизам медицинских лабораторий — на 5%, автобизнеса — на 8%, автомоек — на 17%. В «Авито Бизнес 360» заметили рост спроса на арендный бизнес — на 90% и автобизнес — на 10% в январе—апреле 2026 года.

