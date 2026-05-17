Херсонская и Запорожская области почти полностью обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор регион а Владимир Сальдо. По его словам, аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.

Глава соседней Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что «отключения затронули значительную часть региона». Причиной аварий стали «атаки противника», уточнил он. «Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — уточнил чиновник.

Минобороны РФ утром сообщило, что за минувшую ночь над российскими субъектами, не считая новые регионы, были сбиты 556 БПЛА. С 7:00 до 9:00 мск были перехвачены еще 30 дронов.