Торговый дом ММК увеличил объем продаж трубной продукции на 46%

В 2025 году ООО «Торговый дом ММК» увеличило объем продаж трубной продукции до 79,3 тыс. т. К 2024-му показатель вырос на 46%, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.

По данным компании, объем потребления электросварных труб в России в прошлом году достиг 5,7 млн т при наличии 11 млн т производственных мощностей. Загрузка предприятий составила 52%, в этом году планируется, что загрузка будет на уровне 44%.

Рост продаж ТД ММК был обеспечен за счет запуска собственного трубного проекта для наращивания поставок горячекатаного рулона на российский рынок. В его основе лежит взаимодействие с партнерами: Торговый дом поставляет рулон, контрагенты перерабатывают его в трубу под необходимый сортамент. Такая система организована у 11 производителей на 14 площадках страны.