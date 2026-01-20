Калининградский губернатор ответил на угрозу блокады цитатой из фильма

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных фразой из фильма «Александр Невский» ответил на заявление экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. В своем Telegram-канале он опубликовал кадр из фильма и сопроводил его цитатой на литовском языке, которая в переводе означает: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

Ранее господин Юргелявичус заявил в интервью украинским СМИ, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда в случае прямого военного столкновения с Россией. При этом он не назвал город напрямую, заявив, что, по его мнению, Калининград «не имеет отношения к России». Господин Беспрозванных назвал подобные высказывания необдуманными и подчеркнул, что ответ на них должен быть понятен.

В ходе прямой линии в декабре президент России Владимир Путин заявил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады Калининградской области. Он выразил надежду, что такие угрозы не появятся, и подчеркнул, что в случае их возникновения Россия будет их уничтожать.