Более 20 тыс. га леса восстановят в Югре в 2026 году

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в 2026 году намерены восстановить более 20 тыс. га леса в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов.

Запланированные объемы работ включают около 13 тыс. га естественного лесовосстановления и порядка 7 тыс. га искусственного. В местных питомниках уже выращено 5 млн сеянцев хвойных деревьев.

По объемам лесовосстановления в 2026 году Югра занимает второе место среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Лидирует Свердловская область с планом в 30 тыс. га, замыкает тройку лидеров Курганская область с показателем 6,8 тыс. га.

