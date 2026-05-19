МИД России: Москва не изменит свою позицию из-за действия санкций

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сказал, что Москва не изменит свою позицию из-за действия санкций.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Толку от санкций все равно никакого нет, потому что их цель — осложнить жизнь Российской Федерации, надавить экономически, чтобы Россия изменила свою позицию, но это не работает»,— сказал господин Биричевский «РИА Новости». Он добавил, что Москва рассматривает 20-й пакет санкций ЕС «как один из пакетов, очередной».

Евросоюз ввел 20-й пакет санкций в отношении России в конце апреля. Под ограничения попали 60 компаний и 117 физлиц. В их числе предприятия «Газпрома» и ЛУКОЙЛА, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и рэпер Тимати.