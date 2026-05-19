За 2026 год на Южном Урале выявили налоговые преступления на 240 млн рублей

ГУ МВД России по Челябинской области выявило 21 налоговое преступление в 2026 году. В бюджет государства было возмещено 243 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Раскрытием преступлений занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Они обнаружили 15 человек, уклонившихся от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах. В пресс-службе ведомства отмечают, что за подобные действия грозит уголовная ответственность по шести статьям УК РФ.

Виталина Ярховска