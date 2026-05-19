Выпуск вина из виноградников Тюменской области начнется в 2027 году

Первые релизы вин из ягод, выращенных в виноградниках Тюменской области, ожидаются в 2027 году, сообщили в Роскачестве со ссылкой на директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олесю Латышеву.

В 2025 году Ассоциация виноградарей и виноделов включила Тюменскую область в перечень виноградо-винодельческих зон России, а в реестр Минсельхоза РФ были внесены первые 0,2 га виноградных насаждений. Регион является самым северным субъектом виноградарства в стране. Проект реализует ООО «Тюменский лесосеменной центр» у села Падун. Сейчас здесь выращивается один сорт винограда, но, по словам сооснователя центра Алексея Номеровского, планируется расширение участка до 12-15 га с высадкой других сортов и создание собственной винодельни. В планах получение лицензии и выход на производство в 5 тыс. бут.

Тестовый участок был заложен в 2022 году, и в 2025 году из полученных ягод было приготовлено 100 экспериментальных бутылок красного сухого вина. Эксперты «Винного гида России» (проект Роскачества) в мае «с осторожным оптимизмом» оценили вино. «Оно находится в активной стадии развития, и делать окончательные выводы о его качестве сегодня преждевременно. В перспективе такой продукт может стать настоящей диковинкой — уникальной региональной историей, которая будет способствовать продвижению Тюменской области как нового, неочевидного винодельческого региона России»,— прокомментировала Олеся Латышева.

Как считают эксперты, холодный климат помогает защищать виноград от многих болезней и вредителей, которые распространены в южных регионах. Короткое, но интенсивное лето ускоряет созревание ягод, а тюменский чернозем придает им более благоприятные вкусовые характеристики по сравнению с каменистыми почвами традиционных винодельческих регионов.

Ирина Пичурина