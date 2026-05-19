За выходные в Челябинской области произошло 29 ДТП

На территории Челябинской области за эти выходные зарегистрировано 29 аварий. В результате ДТП семь человек погибли, 28 — получили травмы. О резком росте аварийности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Большинство ДТП произошло из-за высокой скорости движения, несоблюдения очередности проезда, неправильного выбора дистанции либо бокового интервала. Кроме того, некоторые водители управляли автомобилем в нетрезвом состоянии или не имели прав.

Среди пострадавших было 10 несовершеннолетних. В региональном полицейском главке напоминают, что летом ежегодно увеличивается число ДТП с участием детей, управляющих велосипедами и мотоциклами. Часто у них нет навыков вождения, что приводит к авариям, подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Виталина Ярховска