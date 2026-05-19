Трамп: Иран должен письменно отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Ирана письменного заверения в том, что страна отказывается от создания ядерного оружия.

«Последнее, о чем они думают, — это ядерное оружие. Теперь они должны это облечь в письменную форму»,— сказал господин Трамп журналистам.

Ранее президент США заявил, что по просьбе глав нескольких стран Персидского залива он отказался наносить удары по Ирану. Он уточнил, что план отложен «на два-три дня». Дональд Трамп также указал, что армия Соединенных Штатов по-прежнему полностью готова «к полномасштабному наступлению».