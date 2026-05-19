Трамп: план ударов по Ирану приостановлен на два или три дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что план ударов по Ирану поставлен на паузу на два-три дня. Ранее господин Трамп сообщил, что главы Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии «отговорили» его отложить удары по Ирану.

«Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и некоторые другие (страны,— "Ъ") спросили у меня, можем ли мы отложить (удары по Ирану,— "Ъ") на два-три дня, на короткий срок. Они считают, что мы очень близки к сделке»,— сказал президент США журналистам.

«Если мы сможем все решить, не разбомбив все к чертям, это прекрасно»,— добавил Дональд Трамп. Он уточнил, что основными требованиями к Ирану для заключения сделки остается отказ Тегерана от потенциального создания ядерного оружия.

В соцсети Truth Social господин Трамп писал, что запланированное на 19 мая «нападение на Иран» не состоится. При этом он указал, что армии США дано указание «быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент». По его словам, оно начнется, если «приемлемое соглашение» между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.