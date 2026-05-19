Путин: взаиморасчеты России и Китая почти полностью ведутся в рублях и юанях

Президент России Владимир Путин перед началом своего визита в Китай записал видеообращение. В нем он среди прочего рассказал о сотрудничестве двух стран в экономике, культуре и на международной арене.

«Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 млрд. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

Как напомнил президент, после проведения двух перекрестных Годов культуры в январе 2026-го стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования. По его словам, Россия с большим уважением относится к истории Китая и заинтересована в том, чтобы народы двух стран становились ближе.

Россия приветствует введение взаимного безвизового режима, добавил Владимир Путин. Он указал, что это «не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами».

Президент России посетит Китай 19-20 мая. На второй день визита он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В переговорах на различных уровнях также примут участие пять вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса.

Что известно о визите Владимира Путина в Китай — в публикации «Ъ».