Путин: стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль в мире

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай записал видеообращение. В нем он заявил, что стратегическая связка Москвы и Пекина играет стабилизирующую роль на мировой арене.

«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

По словам президента, российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Их характер проявляется в готовности сотрудничать на равноправных началах и оказывать друг другу поддержку «в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства».

Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. С российской стороны в переговорах также будут участвовать пять вице-премьеров, несколько министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.

Что еще известно о визите Владимира Путина в Китай — в публикации «Ъ».