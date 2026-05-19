Мерц подтвердил готовность Европы к переговорам с Россией и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Европа готова к переговорам с Россией и США об урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что в настоящий момент конкретных планов по возможной встрече нет.

«Мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению»,— сказал господин Мерц на пресс-конференции. Он уточнил, что ключевое условие для проведения таких переговоров — прекращение боевых действий.

Канцлер Германии не стал называть имена возможных кандидатов, которые могли бы представить Европу за столом переговоров с Россией и США. При этом он уточнил, что европейские страны «активно обсуждают этот вопрос».

Подробнее — в материале «Ъ» «У Европы срываются переговорщики».