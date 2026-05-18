Трампа отговорили от новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что главы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ «отговорили его» нападать завтра, 19 мая, на Иран. Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social. По его словам, сейчас с исламской республикой проходят переговоры.

По словам господина Трампа, нападение на Иран пока отменено, однако американские военные по-прежнему готовы немедленно начать крупномасштабное наступление, если переговоры провалятся. «Это соглашение, что немаловажно, будет включать в себя нет ядерному оружию для Ирана!.. Также дал им (Пентагону.— “Ъ”) указание быть готовыми к полномасштабному нападению на Иран в любой момент, в случае, если приемлемое соглашение не будет достигнуто. Спасибо за внимание к этому вопросу!»,— написал господин Трамп.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие. Axios со ссылкой на американского чиновника писала, что последнее предложение Ирана в Белом доме посчитали недостаточным. Его передали США 17 мая через пакистанского посредника. Дональд Трамп заявлял, что не готов ни к каким уступкам в переговорах с Ираном.

