В ДР Конго вирусом Эбола заразился гражданин США

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что американец, который работал в ДР Конго, сдал положительный тест на вирус Эбола.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами сообщил, что он обеспокоен вспышкой Эболы. При этом он указал, что вирус «сейчас распространен только в Африке». 18 мая власти Соединенных Штатов ограничили въезд иностранцев из стран, в которых зафиксирована вспышка Эболы.

По последним данным, вспышка вируса Эбола подтверждена в ДР Конго и Уганде. Как минимум 80 человек погибли. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией.