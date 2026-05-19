Россия выдала агреман новому послу Германии

Россия выдала агреман на назначение Клеменса фон Гётце новым послом Германии в РФ. Господин фон Гетце, предположительно, вступит в должность в июле, сообщило российское посольство в ФРГ «Известиям».

С августа 2023 года послом Германии в России был Александр Ламбсдорф. В феврале 2026-го стало известно, что он возглавит дипмиссию в Израиле.

Клеменс фон Гётце в разные годы занимал должность посла Германии в Израиле, Китае, Японии и Мексике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посольская рокировка».