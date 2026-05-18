Болельщики встретили футболистов «Зенита» после победы в чемпионате России

Футболисты и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург после победы в заключительном матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Ростове-на-Дону. Болельщики встретили футболистов на Малой Конюшенной улице в Петербурге, кадры опубликованы в Telegram-канале футбольного клуба.

17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Мяч забил с пенальти на 14-й минуте нападающий Александр Соболев. «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу.

«Зенит» набрал 68 очков в турнирной таблице РПЛ и побил рекорд по числу побед в чемпионате России по футболу. До этого футбольный клуб делил первое место с московским «Спартаком».

