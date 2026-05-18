Боксер получил неожиданный удар

Президент региональной общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области» Игорь Орлов арестован по ходатайству следствия за посредничество в передаче взятки в особо крупном размере. Игорь Орлов известен как «авторитетный бизнесмен» 90-х годов, вхожий в коридоры исполнительной власти. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности. Адвокат обвиняемого Ирина Савельева заявляет, что ее подзащитный преступления не совершал, все переданные ему средства он направил на закупку гуманитарной помощи участникам СВО. В региональном минспорта отмечают, что знают Игоря Орлова только как руководителя федерации бокса, который немало сделал для развития этого вида спорта в Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувшую пятницу решением Ленинского районного суда Ульяновска президенту региональной общественной организации «Федерация спорта Ульяновской области», «авторитетному предпринимателю» Игорю Орлову по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал «Ъ», Игоря Орлова задерживали и допрашивали в среду, затем отпустили под подписку о невыезде, в четверг допросы продолжились, в тот же день ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы).

В суде следователь пояснил, что в июне 2025 года Игорь Орлов получил от другого лица 1,1 млн руб. для передачи должностным лицам, уполномоченным принимать решения о непривлечении взяткодателя к уголовной ответственности. По словам следователя, факт передачи взятки подтверждается взяткодателем и другими свидетелями. Следователь также сообщил, что ранее Игорь Орлов уже привлекался к уголовной ответственности — в марте 2000-го года Заволжским судом Ульяновска он был приговорен к 10 годам лишения свободы за преступление против собственности, а также свободы, чести и достоинства личности (наказание отбыто, судимость считается погашенной, юридически он считается несудимым). Кроме того, отмечал следователь, «обвиняемый знаком с участниками уголовного судопроизводства» и поддерживает с ними отношения, а взяткодатель, давший показания, опасается, что на него со стороны обвиняемого может быть оказано давление.

В суде обвиняемый заявил, что вину не признает и преступления не совершал. Его адвокат Ирина Савельева заявила, что нет никаких сведений, что названная следователем сумма была кому-либо передана. Тем не менее суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или скрыться, и вынес решение о заключении Игоря Орлова под стражу сроком на два месяца.

В СУ СКР уголовное дело не комментируют. По информации источника, близкого к правоохранительным органам, обвинение может быть в дальнейшем переквалифицировано на мошенничество.

Игорь Орлов считается «влиятельным бизнесменом» 90-х годов прошлого века. Он владеет компаниями ООО «Универмаг Заволжский», ООО «Грифон» (деятельность по управлению холдингами), а также является совладельцем ООО «Вавилон» (розничная торговля), ООО «Грифон-Агро» (оптовая торговля зерном и сельхозкормами), ранее был также совладельцем двух строительных компаний — ООО «Стройтехнологии» и ООО «Рассвет» (обе ликвидированы по решению УФНС), ТОО «Трест» (ликвидировано), ООО «Улпласт» и ООО «Унивекрсам-30» (деятельность стоянок автотранспорта). С 2016 года Игорь Орлов возглавляет региональную общественную организацию «Федерация бокса Ульяновской области», являясь ее президентом. Кроме того, он является соучредителем и председателем регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам». Он был вхож в коридоры исполнительной власти, нередко высокие должностные лица обсуждали с ним те или иные вопросы развития города. Министр спорта Николай Цуканов сказал «Ъ», что знает Игоря Орлова только как руководителя федерации бокса, но считает человеком спокойным и уравновешенным, сделавшим немало для развития этого вида спорта, при нем как раз прошел в Ульяновске чемпионат России по боксу среди девушек. В то же время другой собеседник в региональном правительстве пояснил «Ъ», что в последние десятилетия Игорь Орлов полностью отрицал какую-либо принадлежность к криминальным группировкам.

Адвокат Игоря Орлова Ирина Савельева сказала «Ъ», что решение о заключении ее подзащитного под стражу будет обязательно обжаловано. По ее словам, уже сложилась практика, что лиц, обвиняемых в посредничестве в передаче взятки, под стражу не берут, а уже «тем более — 60-летних, с заболеваниями, при этом имеющих немалые заслуги перед обществом и регионом».

По словам адвоката, Игорь Орлов вину не признает — он признает только факт получения денег от лица, называемого взяткодателем. «Эти деньги он получал и наличными, и на счет федерации бокса. И все эти средства были направлены на закупку гуманитарной помощи для участников СВО, что у нас полностью подтверждено документально. Никому передавать эти деньги в качестве взяток не планировалось. Эта информация была получена исключительно со слов взяткодателя. Почему он так сделал, не знаю, по эпизодам других взяток другим людям ему все равно грозит наказание», — сказала Ирина Савельева. Она также отметила, что в суде Игорь Орлов категорически отрицал, что был когда-либо криминальным авторитетом, «а в последние четыре года он настолько был загружен работой по направлению на СВО гуманитарной помощи, что даже невозможно представить, что это можно совмещать с какими-то криминальными связями».

Сергей Титов, Ульяновск