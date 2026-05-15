В Ульяновске президент региональной федерации бокса помещен под стражу

В пятницу решением Ленинского районного суда Ульяновска президенту региональной общественной организации «Федерация спорта Ульяновской области», «авторитетному предпринимателю» Игорю Орлову по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Игоря Орлова задерживали и допрашивали в среду, затем отпустили под подписку о невыезде, в четверг допросы продолжились, в тот же день ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы).

Как звучало на заседании суда, Игорь Орлов получил от другого лица 1,1 млн руб. для передачи должностным лицам, уполномоченным принимать решения о непривлечении того человека к уголовной ответственности.

В суде обвиняемый заявил, что вину не признает и преступления не совершал. Его адвокат Ирина Савельева заявила, что нет никаких сведений о том, что названная следователем сумма была кому-либо передана. Тем не менее суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или скрыться, и вынес решение о заключении Игоря Орлова под стражу сроком на два месяца.

Игорь Орлов считается «влиятельным бизнесменом» 90-х годов прошлого века. Он владеет компаниями ООО «Универмаг Заволжский», ООО «Грифон» (деятельность по управлению холдингами), а также является совладельцем ООО «Вавилон» (розничная торговля), ООО «Грифон-Агро» (оптовая торговля зерном и сельхозкормами), ранее был также совладельцем двух строительных компаний — ООО «Стройтехнологии» и ООО «Рассвет» (обе ликвидированы по решению УФНС), ТОО «Трест» (ликвидировано), ООО «Улпласт» и ООО «Унивекрсам-30» (деятельность стоянок автотранспорта).

С 2016 года Игорь Орлов возглавляет региональную общественную организацию «Федерация бокса Ульяновской области», являясь ее президентом. Кроме того, он является соучредителем и председателем регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам».

Андрей Васильев, Ульяновск