Глава «Ростелекома» допустил уход операторов с рынка из-за реформы лицензирования

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский допустил, что из-за реформы лицензирования операторского бизнеса часть операторов уйдет с рынка. По его словам, на лицензирование требуются «достаточно серьезные» расходы.

«Априори понятно, что для выполнения требований регулятора нужно минимум несколько десятков миллионов рублей. Хочешь стать оператором? Ты должен выполнить требования, и у тебя должны быть такие деньги. Это я не беру инвестиции в саму инфраструктуру, в привлечение клиентов»,— сказал господин Осеевский.

Глава «Ростелекома» отметил, что компания выступает за одинаковые правила для всех участников рынка. По его словам, те операторы, кто не соблюдает требования законодательства, смогут демпинговать, из-за чего конкуренция не будет справедливой. При этом рынок быстро адаптируется к уходу игроков. «Отряд не заметит потери бойца...Отряд потребителей. Отряд — еще и оставшиеся операторы»,— добавил господин Осеевский.

