Президент «Ростелекома» рассказал о последствиях отключений интернета для бизнеса

Клиенты «Ростелекома» (MOEX: RTKM) относятся к отключениям мобильного интернета «как к реальности, в которой мы живем», сказал президент компании Михаил Осеевский в интервью «Ъ». Он указал на рост запросов бизнеса и госорганов на создание точек Wi-Fi.

По оценкам господина Осеевского, динамика развития инфраструктуры Wi-Fi удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В общем к этому относимся с пониманием, у нас много проектов, где мы делаем это бесплатно для жителей, особенно на тех территориях, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения»,— добавил президент «Ростелекома».

«Поэтому я не могу сказать, что мы являемся какими-то гипербенефициарами отключений или каких-то больших денег заработали. Все когда-то заканчивается, и мы когда-то вернемся к нормальной жизни»,— отметил Михаил Осеевский.

