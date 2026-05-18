«Газпром-медиа» получил права на показ ЧМ-2026 по футболу

«Газпром-медиа холдинг» приобрел права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а матчи будут показаны на телеканалах семейства «Матч». Информацию о сделке подтвердили в холдинге, однако ее стоимость и продавец прав не раскрываются.

Чемпионат мира впервые состоится в расширенном формате. В финальной стадии примут участие 48 сборных, распределенных по 12 группам. Всего организаторы запланировали 104 матча. Игры пройдут в 16 городах, большинство из которых расположены в США. Стартовый матч состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», а финал пройдет в Нью-Джерси на арене MetLife Stadium. Кроме того, организаторы намерены впервые провести музыкальное шоу в перерыве финального матча по аналогии с Super Bowl.

Источники “Ъ” на медиарынке предполагают, что права могли быть приобретены не напрямую у FIFA, а через международного посредника. Собеседники издания отмечают, что обычно сделки по таким турнирам заключаются значительно заранее, поскольку вещателям требуется время на подготовку трансляций и рекламных кампаний.

Предыдущий чемпионат мира проходил в Катаре в 2022 году. Тогда права на показ турнира в России приобрели ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первый канал».

