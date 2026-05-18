Екатеринбуржцу назначили 6 лет колонии за похищение девочки на парковке

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Олега Куклина к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о похищении ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Суд установил, что 14 февраля 2025 года на парковке у дома №147 по улице Куйбышева нетрезвый Куклин заметил девочку, находившуюся в припаркованном автомобиле. Мужчина открыл дверь, а когда ребенок вышел, схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки. Далее он некоторое время водил несовершеннолетнюю по улицам города, после чего привел к себе домой. Мотив своего поступка он объяснить не смог.

Супруга мужчины отказалась впускать девочку в квартиру. В результате несовершеннолетняя осталась ночевать в подъезде. Утром она самостоятельно дошла до аптеки, где ей оказали помощь.

Вину мужчина не признал. Помимо назначенного наказания суд удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу потерпевшей 160 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Полина Бабинцева