Большинство депутатов-единороссов надеются переизбраться в Госдуму

На предварительное голосование «Единой России» перед выборами в Госдуму зарегистрировались более 75% действующих депутатов фракции. Как подсчитал «Ъ», заявки подали 238 из 311 единороссов. Среди участников праймериз — все вице-спикеры нижней палаты и руководители 15 из 17 комитетов, контролируемых партией. Окончательный список кандидатов партия утвердит на съезде в конце июня.

Регистрация участников завершилась 14 мая. По данным секретаря генсовета партии Владимира Якушева, на участие в думской кампании претендуют около 4,4 тыс. человек, а конкурс составил 11 кандидатов на место. Отдельно в партии отметили высокую активность участников специальной военной операции: на праймериз зарегистрировались 535 человек.

Среди действующих депутатов, решивших участвовать в праймериз, — вице-спикеры Ирина Яровая, Алексей Гордеев, Петр Толстой, Александр Жуков, Шолбан Кара-Оол, Анна Кузнецова и Виктория Абрамченко. Некоторые парламентарии изменили формат выдвижения или регионы участия.

На праймериз не зарегистрировались председатели комитетов по энергетике и обороне Николай Шульгинов и Андрей Картаполов. При этом Картаполов ранее заявлял о намерении переизбраться в Госдуму. По информации “Ъ”, его место во главе оборонного комитета в следующем созыве может занять генерал Александр Лапин, участвующий в праймериз от Татарстана. Также в предварительном голосовании не участвуют несколько известных депутатов, включая Тимофея Баженова, Татьяну Буцкую и Александра Мажугу.

