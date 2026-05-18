«Аэрофлот» выплатит екатеринбурженке более 100 тыс. руб. за задержку рейса

Свердловский областной суд взыскал с ПАО «Аэрофлот» более 100 тыс. руб. в пользу пассажирки, которая из-за задержки рейса не успела на стыковочный перелет на Кубу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина приобрела билет на рейс Екатеринбург – Москва с вылетом в 23:59. Далее у нее была запланирована пересадка на рейс Москва – Кайо-Коко (Куба), выполняемый авиакомпанией «Северный ветер». На него она планировала попасть в 07:15 следующего дня. Однако рейс «Аэрофлота» задерживали.

В аэропорту Кольцово женщина обратилась к представителям авиакомпании с просьбой предложить альтернативный вариант вылета, однако ее заверили, что она успеет на пересадку. В итоге прилет в Москву задержался на 6 часов 24 минуты — к этому моменту рейс на Кубу уже улетел.

Пассажирке пришлось за свой счет покупать новые билеты с вылетом через три дня, а также оплачивать проживание и питание. Общая сумма убытков составила 55 482 руб. Перевозчик компенсировал лишь 640 руб. — штраф за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

После этого женщина обратилась в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к авиакомпании, потребовав компенсации убытков, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

В суде первой инстанции «Аэрофлот» пояснил, что рейс задержали по причине некомплектности летного экипажа. Он не мог вылететь из Москвы в Екатеринбург из-за технической неисправности самолета. Суд с этими доводами согласился и в иске отказал, посчитав задержку следствием обстоятельств, угрожающих безопасности полета.

Однако апелляционная инстанция заняла противоположную позицию. Суд указал, что внутренние проблемы авиакомпании не снимают с нее ответственности перед пассажирами и не лишают потребителя права на возмещение убытков.

В итоге суд постановил взыскать с «Аэрофлота» в пользу потерпевшей 55 482 руб. убытков, 13 284 руб. неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 15 тыс. руб. штрафа и 12 150 руб. расходов на представителя. Общая сумма взыскания — 105 916 руб.

