Без домашних нет бездомных

Регулировать численность безнадзорных животных, в первую очередь собак, получится только после введения строгих правил обращения с домашними особями, а именно их обязательной регистрации и контроля за разведением и продажей. К таким выводам пришли эксперты—участники прошедшего в Москве Форума гуманного отношения к животным. К дискуссии впервые присоединилось Минобороны: руководство ведомства заявляет, что новое правовое регулирование в сфере обращения с животными нужно для выстраивания системы реабилитации ветеранов СВО и их семей при помощи анималотерапии.

Перспективы развития законодательной базы обсуждались в понедельник, 18 мая, в ходе панельной дискуссии Форума гуманного обращения с животными, организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов (ЕР) напомнил, что формировать систему ответственного обращения с животными в РФ начали только в прошлом десятилетии, тогда как в некоторых странах законодательство в этой сфере развивается уже «столетия». В 2018 году был принят федеральный закон №498 — большая часть полномочий по нему передана на уровень субъектов федерации: регионы вправе ввести в том числе обязательную регистрацию домашних животных или при возникновении «экстраординарной ситуации» разрешить умерщвлять бездомных особей. В результате законодательство развивается неравномерно, заметил парламентарий. Он считает, что нужно разработать больше мер, обязательных именно на федеральном уровне, среди них — регистрация домашних животных и внесение данных о них в единую электронную систему, регулирование породного разведения питомцев и их последующей продажи. Часть из оглашенных Владимиром Бурматовым идей уже заложены в нескольких законопроектах, подготовленных при участии Минприроды и поддержанных правительством, но Госдума их еще не рассматривала.

Изменения законодательства находятся под пристальным контролем администрации президента, при этом многие изменения разрабатываются по поручению Владимира Путина, заявила заместитель начальника экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш. В ходе своего выступления она призывала к гуманному отношению к животным. «Милосердие — часть нашего культурного кода и христианской веры,— сказала она.— И к животным — то есть слабым — надо относиться гуманно». В качестве причины большого количества бездомных животных госпожа Лукаш назвала «безответственность людей». «Это бывшие владельческие животные, они становятся бездомными из-за халатности хозяев, поэтому дополнять законодательство положениями об обязательном контроле за домашними животными необходимо»,— заключила она.

О необходимости нового регулирования говорила и замминистра обороны Анна Цивилева, подчеркнув, что к обсуждению проблемы впервые присоединились представители военного ведомства. «Мы говорим о гуманном отношении к животным и призываем людей быть добрее и терпимее к ним в рамках работы по восстановлению здоровья участников СВО»,— сказала она. Госпожа Цивилева рассказала, что сегодня для ресоциализации ветеранов активно применяется анималотерапия, причем в лечении участвуют как собаки, так и лошади. В ходе выступления она привела ряд примеров, когда животные оказывались единственными существами, с которыми бойцы с фронта были готовы «поделиться» своими переживаниями о травматическом опыте. «Есть собаки-поводыри, есть специальные собаки-помощники, которых используют в реабилитации. Есть собаки, работающие в зоне СВО с разминированием объектов, а есть собаки, которых бойцы находят прямо там, на фронте, и те становятся их (бойцов.— “Ъ”) друзьями»,— рассказывала Анна Цивилева. В качестве примера она приводила истории, когда ветераны после ранения забирали фронтовых собак в самые отдаленные регионы страны: «Ребята из-под обстрелов этих собак спасали, а те потом "спасали" их в мирной жизни». Для того чтобы реабилитация при помощи животных происходила успешнее, нужно отдельное правовое регулирование, которого пока не хватает, отметила Анна Цивилева. Обратить внимание на этот вопрос она попросила законодателей на всех уровнях.

Полина Ячменникова