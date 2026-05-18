Экс-главврач Александровской больницы Юрий Линец стал советником губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Юрия Линца на должность советника по вопросам здравоохранения. Он сменил на этом посту Юрия Шишкина, который возглавил Гатчинскую клиническую межрайонную больницу.

«С завтрашнего дня вступаю в должность. Буду курировать здравоохранение, больше полномочий не планировалось»,— подтвердил господин Линец изданию 78.ru.

Ранее Юрий Линец руководил Александровской больницей, оказавшейся в центре скандала о незаконной продаже тел умерших пациентов. Его предшественник Юрий Шишкин, возглавлявший комитет по здравоохранению Петербурга с ноября 2024 по июнь 2025 года, перешел на пост главврача Гатчинской КМБ.

Кирилл Конторщиков