Сотрудник Александровской больницы получал более 500 тыс. руб. за органы умерших

Задержанный заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы на системной основе получал не менее 500 тыс. руб. за передачу биоматериалов умерших. Такие детали были установлены в ходе следствия.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в отношении сотрудника медучреждения и учредителя коммерческой организации возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Среди них превышение должностных полномочий, взяточничество, подстрекательство к превышению должностных полномочий.

Заведующего патолого-анатомическим отделением путем уговоров и подкупа склонили к нелегальной продаже внутренних органов, костных тканей покойников и их частей. Сотрудник больницы на системной основе получал от взяткодателя вознаграждение в размере не менее 500 тыс. руб.

Татьяна Титаева