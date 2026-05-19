Спрос на новостройки в крупных городах России упал более чем на 20%

В апреле интерес к новостройкам в российских городах-миллионниках продолжил снижаться. По оценкам опрошенных «Ъ» участников рынка, число заключенных договоров долевого участия в этих городах упало на 21,4% год к году до 13,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). По стране в целом — на 14,9% год к году, до 34,9 тыс. ДДУ. Основной причиной остается по-прежнему высокая стоимость кредитов, из-за которой многие покупатели откладывают сделку.

Наиболее заметное сокращение спроса фиксируется в Москве, Волгограде, Новосибирске и Челябинске. При этом рост продаж отмечен лишь в нескольких городах, включая Воронеж и Пермь. По данным аналитиков, доля ипотечных сделок также снизилась, а часть покупателей переключилась на накопление средств на депозитах в ожидании более благоприятных условий.

Дополнительное давление на рынок оказало ужесточение условий семейной ипотеки и постепенный уход рассрочек как массового инструмента продаж. На фоне новых ограничений девелоперы стали реже предлагать длинные отсрочки и минимальные первоначальные взносы, поскольку это повышает их риски и ухудшает качество продаж.

При падающем спросе цены на первичное жилье продолжают расти. В среднем по городам-миллионникам стоимость квадратного метра за год увеличилась более чем на 12%, а в Москве и Санкт-Петербурге рост оказался еще заметнее.

