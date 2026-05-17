Интеллект у науки пока на посылках

Применение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет ученым сократить время на выполнение технических задач, проводить сложный анализ данных и снизить финансовые издержки. Вместе с тем, как следует из опроса самих ученых, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, применение ИИ в науке несет и риски — такие, в частности, как утрата критического мышления и рост числа низкокачественных научных публикаций. Согласно же статданным, использование ИИ в науке в РФ пока не очень распространено: его применяют только 6,1% научных организаций и 14,8% вузов.

Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ изучили применение технологий искусственного интеллекта в российской науке. Исследование основано на 30 экспертных интервью с ведущими учеными, представляющими разные сферы науки, типы организаций (НИИ, вузы) и регионы. Спектр заданных им вопросов — от мотивов и эффекта использования до оценки необходимости контроля за использованием технологии со стороны государства и ожидаемых мер поддержки.

В исследовании отмечается, что в своей работе ученые применяют как универсальные ИИ-сервисы (GigaChat, AliceGPT, ChatGPT, DeepSeek и другие), так и специализированные инструменты. Массовые сервисы помогают в работе с текстом (например, для редактирования или перевода), с поиском и систематизацией информации, а также с генерацией кода для анализа данных и создания визуализаций. «Специнструменты» ИИ чаще применяются в естественных и медицинских науках — например, для тестирования лекарств и создания собственных прогностических моделей.

Как следует из статистических данных за 2024 год (более свежих пока нет), использование ИИ в российской науке по масштабу значительно отстает от применения этой технологии в странах Европейского союза.

Так, в РФ эту технологию использовали только 6,1% научных организаций, в ЕС — 40,3%. Ситуация с российскими вузами выглядит получше: ИИ применяли в 14,8% из них. Показатель ЕС — 30,5% (в данном случае, впрочем, выборка у Евростата несколько шире: учтены не только высшие заведения, но и другие организации «в сфере профессиональной, научной и технической деятельности»).

Почти все опрошенные экспертами ВШЭ респонденты отметили возможность сэкономить необходимое на проведение научного исследования время при делегировании ИИ-сервисам технических задач. Это нередко позволяет сократить еще и финансовые издержки, в частности на предварительную разметку данных, оплату труда секретарей и дополнительных лаборантов, транскрибацию аудио в текст. Также ИИ позволяет анализировать большие объемы данных, обработка которых другими методами невозможна или требует много времени, а также помогает улучшить качество текстов на английском языке, недостаточный уровень владения которым препятствует публикационной активности российских ученых.

Вместе с тем опрошенные ученые отметили и риски применения ИИ.

Главным образом это утрата критического мышления и других исследовательских навыков.

Высказаны и опасения по поводу возможного увеличения количества низкокачественных научных публикаций (что среди прочего потребует их рецензирования).

Отмечены также риски усиления неравенства в научной сфере (например, при финансировании) между областями, где активно разрабатываются и применяются ИИ-модели, и остальными.

Как выяснилось в ходе опросов, основной барьер для повышения использования ИИ учеными — недовольство качеством получаемых результатов и ограниченностью функциональных возможностей ИИ-сервисов. Сказывается и ограничение доступа к мировым ИИ-технологиям — во многом из-за недостатков отечественных разработок респонденты предпочитают зарубежные решения, однако с их оплатой у научных учреждений есть вызванные санкциями проблемы.

Расширить применение ИИ в науке могли бы, видимо, меры господдержки — участники исследования говорили о необходимости финансовой помощи, например в виде обеспечения долгосрочного финансирования таких проектов, оплаты доступа к ИИ-сервисам, выделения средств на подготовку профильных специалистов.

Венера Петрова