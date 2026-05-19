Президент «Ростелекома» рассказал об использовании ИИ для внутренних процессов

Президент «Ростелекома» (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский рассказал «Ъ», что компания использует искусственный интеллект для оптимизации внутренних процессов. Для этого «Ростелеком» создал отдельный продукт — «Нейрошлюз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Под капотом у него большое количество различных языковых моделей, которые позволяют более эффективно использовать это решение в разных прикладных ситуациях. При этом у нас есть контракты на использование этого решения в целом ряде государственных органов, поэтому это уже коммерческий проект»,— сказал господин Осеевский.

Президент «Ростелекома» отметил, что компания использует ИИ в роботизации. Сейчас команда «Ростелекома» сотрудничает с партнерами из Китая. Решения тестируют на разных предприятиях компании — на некоторых из них уже работают роботы-сварщики. «Мы видим, что основной спрос будет не на поставку, а на сервисную модель — когда мы встраиваем готовое решение в существующие технологические процессы, предоставляя услугу»,— добавил Михаил Осеевский.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Михаилом Осеевским.