Ростовский ипподром перенес открытие скакового сезона на неопределенный срок

Ростовский ипподром перенес начало скакового сезона на неопределенный срок из-за переоформления документов после перехода объекта в управление Росимущества. Об этом сообщил ряд ростовских СМИ со ссылкой на представительницу «Конников Дона» Надежду Зубкову.

По ее словам, участники скачек рассчитывают, что оформление документов завершится до начала июня, чтобы ипподром не потерял часть скаковых дней сезона. Однако пока организаторы не могут полноценно готовиться к открытию.

Надежда Зубкова пояснила, что из-за бюрократических процедур сейчас невозможно решать вопросы размещения участников, подготовки инфраструктуры и организации мероприятий, поскольку это связано с банковскими счетами и оформлением документации.

Как сообщают СМИ, новые документы оформляются в Москве и пока не готовы. Ранее ипподром перешел под контроль Росимущества после смены собственника.

