Девелоперы повысили кредитную активность

Программы рассрочки при покупке жилья постепенно уходят с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас — 25–30%. В портфелях крупных девелоперов доля инструмента сократилась почти в полтора раза. Это связано с повышением доступности рыночной ипотеки и усилиями властей, направленными на ограничение программ рассрочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В январе—марте доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на 12,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 41,3% от общего объема договоров долевого участия, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Media Instinct Group. В Nikoliers говорят, что в рассрочку сейчас продается 25–30% квартир в новостройках против 40% годом ранее. По данным Ricci, доля сделок без ипотеки за год снизилась на 11 п. п., до 48%.

Тенденция прослеживается и в портфелях девелоперов. В первом квартале 2025 года рассрочка сформировала 20% продаж ГК «Самолет», в этом году — 12%. В ГК ФСК значение снизилось с 17% до 9%. Рынок постепенно возвращается к более сбалансированной структуре продаж, поясняет коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина. Директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь говорит, что сделок с полной оплатой при этом становится больше: у многих клиентов закончились депозиты по высоким ставкам.

Продажа жилья в рассрочку от застройщиков активно развивалась на рынке с 2024 года в ответ на рост ставок по рыночной ипотеке и сокращение льготных программ.

Схема вызывала критику ЦБ: регулятор предупреждал о рисках для покупателей и продавцов из-за растущей долговой нагрузки и непрозрачных условий. По подсчетам «Дом.РФ», в 2025 году сумма непогашенных рассрочек на рынке жилья достигла 1,6 трлн руб. Сейчас конъюнктура меняется: по данным «Наш.Дом.РФ», в начале мая средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке составляла 19,19% годовых, год назад — 26,54%.

Дополнительно на рынок повлияла позиция властей. После комментариев ЦБ и Минстроя девелоперы стали осторожнее относиться к программам рассрочки, особенно с минимальным первоначальным взносом и длительными сроками выплат, говорит Ольга Тумайкина. Директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис отмечает, что инструмент также не был выгоден банкам, потому что приводил к сокращению их ипотечного портфеля.

Госпожа Тумайкина ожидает, что доля рассрочек в продажах продолжит снижаться в течение всего года. На рынке начнут сказываться в том числе регуляторные ограничения.

С 1 апреля 2026 года сведения о рассрочках передаются в Бюро кредитных историй, кроме того, максимальный размер неустойки, устанавливаемый девелопером в договоре, не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

Застройщики в то же время сохранили возможность предоставлять покупателям длительные рассрочки при заключении прямых договоров, в то время как для сторонних сервисов предельный срок ограничен шестью месяцами.

Это позволило в принципе сохранить инструмент рассрочек на первичном рынке. Почти все игроки имеют разнообразное предложение, способное подстроиться под требования конкретного покупателя и, следовательно, обеспечить продажи, говорит Анна Мурмуридис. Чем дороже новостройка, тем больше возможностей приобрести ее в рассрочку, отмечает основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. По подсчетам «НДВ Супермаркет недвижимости», программы рассрочки наиболее востребованы в высокобюджетном сегменте старой Москвы, где обеспечивают 53,3% всех сделок. В комфорт-классе доля значительно ниже — 21,5%.

Дарья Андрианова