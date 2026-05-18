ВС рассмотрит спор Бауманки и ФНС о льготе по земельному налогу

Верховный суд России рассмотрит спор между МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФНС о праве на пониженную ставку земельного налога, которую называют «оборонной льготой». Вуз настаивает, что может платить 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо стандартных 1,5%, поскольку входит в реестр организаций ОПК и выполняет работы по гособоронзаказу.

Поводом для конфликта стала доначисленная сумма за 2020–2022 годы в размере 95,5 млн руб. Налоговая инспекция сочла, что льгота Бауманке не положена, поскольку земля в ЕГРН отнесена к участкам под учебную деятельность. Арбитражный суд Москвы поддержал инспекцию, однако апелляция и кассация встали на сторону вуза, указав на фактическое использование участка в интересах обороны.

ФНС оспаривает эти решения и настаивает, что пониженная ставка возможна только при соблюдении формальных условий Налогового кодекса, в том числе при наличии ограничений в обороте земли. Экономколлегия ВС уже приняла жалобу к рассмотрению, заседание назначено на 3 июня.

