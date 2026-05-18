«Его полностью обнулили»

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы 18 мая вынес приговор еще одному «досудебщику» из уголовного дела бывшего начальника столичного департамента культуры Александра Кибовского. Первоначально обвинявшийся в семи эпизодах дачи взяток на сумму 114,5 млн руб. и одном покушении на взятку в размере 19,7 млн руб. предприниматель Андрей Галяев был осужден лишь за последнее преступление. Взяткодатель остался крайне недоволен сроком в три с половиной года строгого режима. Его адвокат назвал злоключения клиента «полным жизненным крахом».

Андрей Галяев признал вину по делу о коррупции и получил мягкое наказание

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Процесс под председательством судьи Анна Баженовой стартовал в феврале и занял всего пять заседаний. Он прошел без исследования доказательств и допроса свидетелей, так как уголовное дело рассматривалось в сокращенном, особом порядке, дающем право фигуранту рассчитывать на более мягкий срок.

Гендиректор ООО «Горзаказ» Андрей Галяев, задержанный, как и другие фигуранты коррупционного скандала, в декабре 2023 года, первоначально обвинялся в даче в 2017–2023 годах семи взяток главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому и в одном покушении на мошенничество.

По версии ГСУ СКР по Москве, деньги платились чиновнику «за создание условий», при которых подконтрольные коммерсанту фирмы — «Горзаказ», «Градиент», «Содружество», «Титан» и «Соцсервис», которые были оформлены на его родственников или доверенных лиц, «с 2016 по 2023 год выигрывали торги, объявленные департаментом культуры и его подведомственными учреждениями на заключение госконтрактов, связанных с поставками мебели, предметов интерьера и оборудования». Сумма откатов, платившихся, по данным следствия, господину Кибовскому, в среднем составляла 10% от цен госконтрактов.

Восьмой эпизод с участием господина Галяева ГСУ СКР вначале трактовало как покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 38 млн руб. Следствие утверждало, что фирма «Градиент» (ее гендиректором была супруга коммерсанта) получила возможность заключить госконтракты на поставку оборудования и мебели для ГБУК «Объединение культурных центров» (ГБУК ОКЦ) по завышенным ценам. Поскольку фигурантов задержали, а господину Кибовскому не успели передать оговоренную сумму, ему вменили в вину не оконченный эпизод, а покушение. Однако экспертиза завышение цен не подтвердила.

После чего экс-главе столичного департамента культуры вместо мошенничества вменили новое обвинение — в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290), но уже в размере 19,7 млн руб. Эту сумму, по версии обвинения, господин Кибовский должен был получить от господина Галяева за возможность заключения с ООО «Градиент» контракта на поставку мебели для ГБУК ОКЦ.

Именно за последний эпизод, в рамках которого господину Галяеву в итоге вменили в вину покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ), он и предстал перед судом. По остальными семи оконченным составам дачи взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) он написал явку с повинной, и дело по ним в отношении бизнесмена было прекращено. К тому же он первым из всех фигурантов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на господина Кибовского, а также на соучастников.

За покушение на дачу взятки прокурор требовал для господина Галяева пять лет со штрафом в двукратном размере взятки. Приговор суда, вынесенный 18 мая, оказался мягче — три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере взятки — 19 млн 746 тыс. руб.

В течение пяти лет после освобождения осужденному также запрещено занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.

Адвокат господина Галяева Олег Никуленко заявил “Ъ”, что намерен обжаловать приговор. Он настаивал на условном сроке для подзащитного, который, по его словам, «потерпел полный жизненный крах». Вначале, по словам адвоката, из-за возбуждения уголовного дела, вызвавшего задержку платежей его фирмам, ряд его компаний были признаны банкротами, а в его квартиру на юге Москвы влетел дрон, разрушив жилище. «Его полностью обнулили»,— посетовал защитник.

Отметим, что даже если приговор суда устоит в апелляции, то сидеть реально господину Галяеву придется три года, поскольку некоторое время осужденный во время следствия провел под стражей и домашним арестом, где день в СИЗО приравнивается к дню колонии строгого режима и два дня домашнего ареста — за один день в колонии.

Как ранее писал “Ъ”, на днях тот же суд уже вынес приговор другому «досудебщику» — Константину Яковлеву, носившему от Андрея Галяева взятки Александру Кибовскому. Он получил семь с половиной лет в колонии особого режима со штрафом в 35 млн руб., а также конфискацией имущества на сумму 114,5 млн руб. Господин Яковлев был осужден за все восемь преступных эпизодов.

Дело еще одного взяткодателя, заключившего досудебное соглашение, гендиректора АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана Селило, пока в суд не направлено.

На сотрудничество со следствием, по данным “Ъ”, пошел и ранее отрицавший вину еще один предполагаемый взяткодатель — гендиректор ООО «РСК "Архитектурное наследие"» Алексей Ивлиев. Дело в отношении фигурировавшей в качестве посредника директора Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы Виктории Хабалоновой ранее было прекращено.

Что касается главного фигуранта Александра Кибовского, то стартовавший в феврале по его делу в том же Тверском суде процесс еще далек от финала. Вместе с ним на скамье подсудимых бывший заместитель директора ГКУ «Технический центр департамента культуры» Сергей Балясников и директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков. В начале процесса господа Кибовский и Балясников не признали вину. Господин Нероденков же обещал высказать позицию позже.

Мария Локотецкая